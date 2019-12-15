شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الحظر على سوائل النكهات المستخدمة في التدخين الإلكتروني بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر مسؤولو الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية تمديد الحظر المفروض على سوائل النكهات المستخدمة في الأدوات الخاصة بالسجائر الإلكترونية، وصوت مجلس التخطيط للصحة العامة التابع لوزارة الصحة في الولاية على تمديد فرض الحظر على السوائل ذات النكهات الخاصة بالسجائر الإلكترونية.
ويسرى الحظر الجديد لمدة 90 يوما ويحظر بيع جميع السوائل ذات النكهات ومع ذلك فإنه في ظل إجراءات التقاضى التي لم تحسم فإن الحظر ليس ساريا حاليا.
وقال المتحدث باسم وزارة صحة الولاية جيل مونتاج إن وباء التدخين الإلكترونى المنتشر بين الشباب مصدر قلق كبير من جانب مسئولى الصحة، وأضاف أن استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية بمعدل كبير منذر بالخطر يتحدث عن نفسه، مؤكدا أن وزارة الصحة بالولاية ملتزمة بتبنى حظر على السجائر الإلكترونية ذات النكهات ومنتجات التدخين الإلكترونى للحد من الزيادة الكبيرة في استخدامها.
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