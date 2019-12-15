سارة فيرغسون تخرج عن صمتها بعد فضائح الأمير أندرو للمرة الأولى

خرجت دوقة يورك، سارة فيرغسون، عن صمتها، بعد الفضائح الجنسية التي طالت زوجها السابق، الأمير أندرو، على خلفية علاقاته مع الملياردير الأمريكي الراحل، جيفري إبشتاين.وقالت سارة فيرغسون (الزوجة السابقة للأمير أندرو) في مقابلة مع مجلة "Vogue Arabia": "الأمير أندرو أفضل رجل عرفته.. هذا كله هراء".ونوهت الدوقة بالظروف الصعبة التي يمر بها زوجها السابق وابنتيهما الأميرة بياتريس والأميرة يوجين في أعقاب فضيحة إبشتاين، وقالت: "كانت الأشهر الستة الأخيرة صعبة على الفتاتين وعلي، لرؤية مثل هذا الرجل الرائع يمر بهذه الآلام النفسية القاسية".

وطالت الأمير أندرو مؤخرا شائعات بعد ادعاءات فيرجينيا جوفري (روبرتس)، وهي ضحية مفترضة لإبشتاين، بأن الأمير أندرو مارس الجنس معها ثلاث مرات عندما كانت في سن 17 عاما، إلا أن أندرو نجل الملكة البريطانية قال إنه "لا يتذكر" ما إذا كان التقاها، وذلك بعد سلسلة بيانات رسمية نفت قطعيا معرفته لها.

ووجد الأمير أندرو نفسه وسط فضائح مدوية في السنوات الأخيرة على خلفية اعترافات جيفري ونشر وسائل إعلام صورة قديمة للأمير رفقة الفتاة، وصورا أخرى تظهره وهو يتجول مع إبشتاين في نيويورك ويودع فتاة آخرى عند أبواب منزل الملياردير عام 2010.

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يذكر أنه عثر على جثة إبشتاين، في أغسطس الماضي، داخل زنزانته في سجن بالولايات المتاحدة، حيث كان ينتظر محاكمته بتهمة ممارسة الجنس مع قاصرات والاتجار بخدماتهن الجنسية. وأكد تشريح الجثة أن الملياردير انتحر، غير أن وفاته أثارت موجة تساؤلات وتكهنات في الولايات المتحدة والعالم كله.

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