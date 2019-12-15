سعوديون يوجهون انتقادلات لاذعة للناشطة فوز العتيبي بسبب البدو

وجه المغردون في السعودية انتقادات لاذعة للناشطة بسبب تغريدة هاجمت فيها عددا من "البدو"، حيث أثار ذلك غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا ما نشرته بـ"العنصري".

ونشرت العتيبي تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "‏بقولكم شيء يضحك دايم تجيني تعليقات بدوية لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين.. أمس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكلة أقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم".وأضافت: "أكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن أنه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لأنه بدو، العزه العزه لا بارك الله بالضعف".

كما نشرت مقطع فيديو أكدت فيه أن الإنسان سيبقى المتخلف الوحيد عبر كل الأزمنة، في إشارة إلى من لا يتقبلون الاختلاف معهم.وأفادت بأنها تخلصت من عقدة الاختلاف، مشيرة إلى أنها تحترم كل الأشخاص بكل طوائفهم وأديانهم.هذا، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، حيث استهجن البعض ما اعتبر عنصرية في حديث العتيبي، في حين أعرب الكثير منهم عن فخره لأنه من "البدو".واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.

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