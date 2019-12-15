شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لمقاطعة انتخابات البرلمان الإيراني (انفوجراف) والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 انفوجراف Advertisements انطلقت دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في فبراير المقبل بسبب تهميش دور البرلمان.

وأكدت أصوات المعارضة الإيرانية حول ضرورة مقاطعة كافة الانتخابات التي وصفوها بالمسرحية.

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