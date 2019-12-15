وصفة رائعة لتطويل الشعر في يوم واحد.. تعرفي عليها

الأحد 15 ديسمبر 2019

لا شكّ أن جمال الشعر من الأمور التي تشغل اهتمام الكثير من النساء، وجمال الشعر يكمن بالاعتناء الشديد به، وفي هذا اليوم سوف نذكر لكم طرق الاعتناء به وطرق تطويله.



التغذية :

تناول الطعام بطريقةٍ غذائية صحيّة غنية بالحديد والبروتين، وذلك لا بدّ منه لشعر صحي؛ فاتّباع نظام غذائي متوازن جيّد لكامل الجسم، وينبغي أن نتذكّر أنّه إذا كان الشخص يستخدم مواداً كيميائيّة على الشعر في أيّ شكل مثل الصبغات، فإنّ ذلك يتطلّب رعايةً متقدّمة.

غسيل الشعر:

ينبغي للمرء غسل الشعر جيّداً بشكل صحيح مع الشامبو المناسب له، فمثلاً للشعر الجاف يجب استعمال الشامبو الذي صُنع خصوصاً له.

تجفيف الشعر:

بدلاً من تجفيف الشعر عن طريق مجفف الشعر من الأفضل السماح للشعر بأن يجفّ طبيعيّاً. البلسم و السيروم إذا كان الشعر جافاً بشكل لا يمكن السيطرة عليه فإنّه يجب استعمال بلسم بعد غسيل الشعر بالشامبو ثمّ سيروم مناسب للشعر، ويجب التأكّد من غسل الشعر جيّداً، وعدم إبقاء أيّ آثار للشامبو أو البلسم على فروة الرأس، كما يجب غسل الشعر بلطف وعدم حكّه بقوّة بالمنشفة أثناء التجفيف.

تسريح و تصفيف الشعر:

الشعر الرطب يكون أضعف من الشعر الجاف؛ لذا يجب مراعاة استعمال مشط ذي أسنان واسعة لتمشيط الشعر وهو رطب، وعدم استعمال الفرشاة إلّا عندما يجفّ الشعر، ولا يجب ربط الشعر بقوّة لأنّ ذلك يضعفه؛ حيث يجب دائماً التعامل مع شعرك برفق، وتذكّري دائما أن الشعر عضو حي مثل باقي أعضاء جسمك.

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غطاء الشعر: ينبغي ارتداء غطاء على الشعر أثناء الخروج في الشمس أو في الرياح؛ لأنها تضر الشعر وتجعله يبدو باهتاً وهشاً.

قص الأطراف:

ينبغي الحصول على قص بسيط لأطراف الشعر المتقصّفة مرّةً واحدة في الشهر، وقص أطراف الشعر المتقصّفة يعطيه مظهراً جميلاً، ويساعده على النمو.

حمام الزيت:

زيت التدليك أو حمام الزيت مفيد جدّاً للشعر؛ فهو يُحسّن الدورة الدمويّة، ويساعد على نمو الشعر؛ لذلك ينبغي أن يتمّ ذلك على الأقل مرّةً واحدة في الأسبوع، وينبغي أن يترك الزيت على فروة الرأس والشعر مساءً، ويترك حتى الصباح التالي، ويُغسل بالشامبو المناسب حسب نوع الزيت. هناك أنواع من حمّام زيت الشعر تعمل بشكل سريع؛ حيث يجب اختيار قناع الشعر بعناية طبقاً لنوع الشعر، فمثلاً قناع البيض، وزيت الزيتون، وزيت الخروع مفيد للشعر الجاف، وقناع الليمون مفيد لفروة الرأس الدهنيّة والقشرة أيضاً.

وصفات لتطويل الشعر في فترة قصيرة بمعدّل 3 سنتيمترات في الأسبوع شرط المداومة على ذلك:

- أحضري فلفل أخضر، وزيت زيتون؛ حيث عليك أن تقطّعي الفلفل الأخضر إلى مكعّبات صغيرة، ومن ثمّ ضعيها في علبة، وأضيفي عليها زيت الزيتون، وانقعيها لمدّة عشرة أيام داخل العلبة، وبعد عشرة أيّام نضع الخلطة على الشعر لمدّة لا تقل عن ثلاث ساعات وسوف تلاحظين الفرق.

- أحضري رأس ثوم، ومجموعة زيوت (زيت جوز الهند، وزيت زيتون، وزيت جرجير، وزيت خروع، وزيت لوز)، وخذي ملعقةً كبيرةً أو اثنتين من كلّ نوع حسب طول شعرك، وقشّري الثوم وافرميه لدرجة ناعمة جداً، وضعيه على خليط الزيوت، وضعيهم على النار، وبمجرّد أن يأخذ الثوم حرارة الزيت أزيلي الخلطة من فوق النار، ثمّ ضعي الخليط على شعرك (بالثوم)، ولفّي شعرك بالبونيه الخاص بالشعر، واتركيه على شعرك لمدّة ثماني ساعات، واغسليه جيّداً بعد ذلك.

- أحضري موزتين، وحبّة كيوي، واخلطيها مع بعضها، وضعيها على الشعر لمدّة ربع ساعة، وبعدها اغسليه؛ هذه الطريقة تعمل عمل السحر لأنها تؤدّي إلى زيادة نمو الشعر بغزارة وزيادة نعومته.