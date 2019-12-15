شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المشروبات التي تقوي المناعة في فصل الشتاء؟! والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019

المناعة هي الجهاز الدفاعي الأساسي عن جسم الإنسان، وفي الشتاء يحتاج الإنسان لتقوية الجهاز المناعي ليكون حائط صد أمام البرودة والتيارات الهوائية والفيروسات المسببة للإنفلونزا ونزلات البرد.



الكركديه مقوي لعضلة القلب والمعدة ومانع لتصلب الشرايين ومانع للحموضة والعطش وقاتل للبكتيريا وخافض للضغط والحرارة ومفيد فى حالات الربو الشعبى والسل وهو ملين خفيف. ولكن لا تكثري منه لاحتوائه على نسبة عالية من أملاح الأكسالات وللاستفادة منه في خفض ضغط الدم انقعيه ثم قومي بتبريده.

الينسون يطرد البلغم ويسكن السعال والربو، وهو مفيد للجهاز الهضمى فيطرد الغازات ويسكن مغص الأطفال ويقوى الكبد والطحال والكلى والمبايض ولا يضعف القدرة الجنسية كما هو شائع عنه ويدر الطمث ويسكن آلامه وينشط الغدد ويسكن الصداع والدوار ويفتت الحصى .

العرقسوس منشط للكبد والمرارة وهو مفيد فى حالة السعال الجاف والربو يخفض الحرارة ويمنع العطش ومضاد للجراثيم ومفيد فى بحة الصوت.

التمر هندى منشط للهضم ويزيل الحموضة ويمنع العطش ويخفض الحرارة ويمنع القىء والغثيان ويهدئ من التهاب الحلق.

النعناع مقوي للمعدة والكبد والبنكرياس والقلب. وهو فاتح للشهية ويطرد الديدان والغازات ويسكن المغص وألم الطمث وضيق التنفس والصداع والتهابات البلعوم واللثة ومغص حصوة المرارة ويمنع الغثيان والسخونة ويوقف القىء.

الشاى الأخضر يقوى القلب ويخفض الكوليسترول ويدر البول ويسهل العمل الذهنى والعضلى ويعمل على حرق الدهون.

مشروب الدوم يمنع العطش ويزيل التهابات المثانة والبول وهو خافض لضغط الدم والسكر.

عصير الليمون يقاوم الطعام الفاسد ويقوى اللثة والهضم ويفتح الشهية ويدر البول ويخفض الحرارة ويذيب الدهون وينظم الضغط يقى من أمراض البروستاتا وتصلب الشرايين والصداع والدوالى وحب الشباب ويسكن الدوار ويقتل ميكروبات وطفيليات الأمعاء ويقهر السمنة ومضاد للنمش والبقع ويزيل صفرة الأسنان.

مشروب الخروب يزيل الحموضة ويفيد فى الدوسنتاريا ويعالج الإسهال وخاصة فى الرضع ويسكن المغص والربو ويخفض الحرارة ويطرد الديدان ومفيد لمرضى السكر.

مشروب البابونج يطرد الغازات وينشط الهضم ويسكن التهابات الجهاز الهضمى والسعال وآلام المبايض وخافض للحرارة وينشط الكلى ولجمالك، فهو يزيل تراكم الدهون على البشرة الدهنية كما يساعد في إزالة تورم الجفون موضعيًا (يمكنك استخدامه لوجههك في صورة أكياس الكاموميل أو البابونج).

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مشروب البردقوش يساعد على النوم الهادئ ويمنع الأرق ويطرد الغازات والبلغم ويسكن السعال والربو ويفتح الشهية وملين ومسكن للمغص وينظم الطمث والضغط ويهدئ الأعصاب وهو مطهر جيد للجروح والأكزيما موضعيًا وهو مفيد لمشاكل الشعر.

مشروب الكراوية طارد للغازات والحموضة والديدان والبلغم ويمنع القىء السعال والربو وآلام المبيض والمغص المعوى وآلام المفاصل ويهدئ الرضع ويقوى القلب والمعدة ومضاد للتشنج.

مشروب الشمر يطرد الغازات ويفتح الشهية ويقوى الهضم ويسكن السعال والربو والتشنج خاصة للرضع وينظم الطمث ويخفف آلامه ويعتبر مقوى عام مثل الينسون .

مشروب الشعير الناعم (التلبينه) مدره للبول وتنشط الكبد ويخفض السكر وينقص الوزن والضغط والدهون ويقى من الجلطة ويقوى المعدة والمناعة ويزيل التهاب الأذن ويفتت الحصى ويعطى الإحساس بالشبع.

الزنجييل يحرر السموم العالقة في الجسد ويحسن الهضم، ويخفف الحرارة والغثيان، وهو مشروب ساحر له العديد من الفوائد في مواجهة السمنة والسرطان وغيرهما.

حبة البركة ملعقة يومية تبني جهاز مناعي لا مثيل له.

الراحة لأن نزلات البرد تحتاج للراحة والنوم مما يسمح للجهاز المناعي بالعمل وتجديد نفسه اتباع نظام غذائي مقوي للمناعة وتناول بعض من المشروبات المذكورة.

الامتناع عن تناول الأطعمة أو المشروبات عالية التحلية، ويفضل بدون سكر لأنه يقلل من قدرة خلايا الدم البيضاء على تدمير البكتيريا والفيروسات وبالتالي عليك تناول البرتقال والليمون دون سكر.

تناول ملعقة من العسل الأبيض صباحًا على كوب من المياه الدافئة، ويفضل مع نصف ملعقة من حبة البركة.

تناول كثير من السوائل مثل العصائر والماء والشوربة مضافًا إليها الليمون.

إضافة الثوم للطعام لأنه أشبه بمضاد حيوي فعال، ويمكن بلع فص ثوم صغير في الصباح كأنه حبة دواء.

أضيفي الزنجبيل والقرفة وحبة البركة للطعام في صورة بهارات.

تناول التفاح والذي يرتبط بخفض نسبة الإصابه بالزكام فله خصائص مضادة للفيروسات.