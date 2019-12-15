ما هي أعراض ومخاطر نقص الكالسيوم وفيتامين "د"؟

الأحد 15 ديسمبر 2019

يساعد الكالسيوم و فيتامين د على نمو العظام وصيانتها، وحسن سير عمل القلب والعضلات والأعصاب. عندما يحدث نقص في هذين العنصرين يرجع ذلك غالباً إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص مثل هذه المغذيات، أو قد يكون هناك نقص في التغذية يمكن أن يتداخل مع عدم القدرة على الامتصاص ما يؤدي إلى مشكلة صحية كبيرة.



الأطفال. عندما يحدث نقص في حصول الجسم على فتامين د والكالسيوم يؤدي ذلك إلى حدوث لين عظام أو كساح لدى الأطفال. ينتج عن ذلك تشوهات الهيكل العظمي، وتكون هناك آلام في العظام.

الكبار. يحدث لين العظام لدى الكبار نتيجة نقص فيتامين د، ويؤدي ذلك إلى ضعف العظام والعضلات. من الأعراض الشائعة في هذه الحالة كسور العظام، والشعور بآلام على نطاق واسع في العضلات.

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زيادة فيتامين أ. عندما تحدث زيادة في فيتامين أ، مع نقص في فيتامين د يتسبب ذلك في فائض إنتاج لهرمون الغدة الدرقية، فيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة امتصاص الكلى للكالسيوم، وزيادة إفراز الفوسفات. تؤدي هذه التفاعلات إلى ضعف وآلام العظام. من أعراض هذه الحالة أيضاً تنميل أصابع اليدين والقدمين والمنطقة المحيطة بالفم، وألم في البطن.

ارتفاع الضغط. قد يكون سبب ارتفاع ضغط الدم لدى البعض عدم حصولهم على ما يكفي من الكالسيوم، بحسب تقرير لمركز جامعة مريلاند الطبي. الذين يعانون من نقص هذا المعدن أكثر عرضة بشكل عام لتطوير ارتفاع ضغط الدم، وزيادة تناوله تساعد على خفض الضغط المرتفع. قد لا توجد أعراض لارتفاع الضغط سوى الصداع، ونزيف الأنف، وتغيرات الرؤية.

هشاشة العظام. نتيجة نقص فيتامين د إلى ضعف امتصاص الجسم للكالسيوم، ونتيجة ذلك تقل كثافة العظام، وتصاب بالهشاشة. من أهم أعراض هذه الحالة تشنج العضلات، وتهيج وارتعاش العين، والصداع، وآلام الفك. يمكن تشخيص هذه الحالة بسهولة، ويتم علاجها بالمكملات الغذائية.