للإستحمام بالماء البارد فوائد مهمة جداً.. فما هي؟

الأحد 15 ديسمبر 2019

تعتبر كثيرات أنّ الإستحمام بالماء البارد بمثابة عقاب وضرب من الجنون وبخاصة في فصل الشتاء بفعل الصدمة التي يقوم بها في الجسم، لكن ما لا تعرفينه أن للماء البارد فوائد صحية كثيرة تجهلينها، تعرّفي على بعض منها:



حرق الدهون: يحتوي جسمك على نوعين من الدهون: الدهون البيضاء والدهون البنية. تتكدّس الدهون البيضاء لدى استهلاكك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجها جسمك ولا يقوم جسمك بحرقها لإكتساب الطاقة وغالباً ما تتكدّس هذه الدهون على الخصر والظهر والرقبة والفخذين وهي التي تعانين طويلًا للتخلّص منها. أما الدهون البنية فهي الدهون الجيدة التي تعطي الدفء والحرارة لجسمك .تعمل هذه الدهون لدى تفاعلها مع البرد لذا عندما تستحمين بماء باردة تتفاعل هذه الدهون بشكل كبير وتساعدك على خسارة الوزن.

تنشيط الجسم: لا شكّ بأنّ الإستحمام بالماء البارد صباحاً من الأمور الأكثر إزعاجاً على الإطلاق. غير أنّ استحمامك بماء باردة وبخاصّة بعد الإستيقاظ من النوم يساعد في تنشيط الجسم ومدّه بالطاقة التي يحتاجها. كذلك فإنّ الصدمة التي تقوم بها الماء الباردة للجسم تعزّز نشاط الجهاز التنفسي وتفعّل ضخّ الدم في الجسم والذي يزيد نبضات قلبك ويسرّعه وبالتالي تزيدك نشاطاً وحيوية طيلة اليوم.

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تقوية المناعة وتنشيط الدورة الدموية: تساعد الماء الباردة على تنشيط الدورة الدموية ما يساعد على حلّ مشكلات الجلد والقلب. فعندما يتعرّض جسمك لهذه الماء تبدأ الشرايين بضخّ كمية أكبر من الدم إلى الأعضاء كافّة، الأمر الذي يساعد على فتح شرايين القلب المسدودة وتخفيف ضغط الدم وتقوية المناعة.

تنعيم الشعر والبشرة: أما في ما يخصّ العناية بالبشرة والشعر، فالإستحمام بالماء البارد هو الحلّ المثالي للحصول على بشرة نضرة ونقيّة وشعر ناعم وجميل. إذ يساعد على سدّ جيوب البشرة مانعاً الأوساخ من الدخول إليها. أما في مجال العناية بالشعر، يساعد الإستحمام بماء بارد على زيادة لمعان شعرك وإزالة السموم من فروة الرأس.

إزالة التوتر: إن تعرّض الجسم للماء البارد يفعّل إرسال الجهاز العصبي للنبضات الكهربائية إلى الدماغ والتي لها تأثير مضاد للإكتئاب ومحسّن للمزاج.