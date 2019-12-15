انطلاق "المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة" في أبوظبي

انطلقت، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتستمر حتى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان "جودة الحياة" بحضور وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وممثلي منظمات دولية؛ إذ يأتي انعقاده في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الأصعدة ومنها الصحة.





وشكر حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع العيادات الصحية في وزارة الصحة الإماراتية، السعودية على رئاستها الناجحة للدورة السابقة.

وقال، في كلمته بافتتاح المؤتمر، إن جدول الدورة السابعة من المؤتمر مليء بالطموحات لمواجهة التحديات الصحية التي تواجهها شعوبنا.



وأكد الرند أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبرى لتحقيق الرفاهية والرخاء لشعبها، وسلّط الضوء على إطلاق القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة رغبة في مستوى الرعاية الصحية.

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ويهدف المؤتمر لمناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بوضع الصحة في البلدان الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك التطورات الصحية والحالات الخاصة ومكامن التحديات الرئيسية والمتطلبات والأولويات.





ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدة تقارير مرحلية حول إنشاء مركز التميز لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الإحيائية بإندونيسيا، ونشاطات الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، وتشغيل الهيئة الطبية لمنظمة التعاون الإسلامي والبوابة الصحية، واجتماع رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بالمنظمة.



وستتضمن الموضوعات الرئيسية الـ6 في إطار الخطة التنفيذية لبرنامج العمل تعزيز كفاءة النظم الصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة لتوفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث.





وتشهد جلسات المؤتمر جلسة نقاشية حول موضوع التغطية الصحية الشاملة تدار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسيشارك رؤساء الوفود الأعضاء بالمنظمة بمداخلات لتوضيح برنامج عملهم والنتائج التي توصلت إليها دولهم لتحقيق الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة، كما سيتطرق رؤساء الوفود إلى موضوعات صحية متنوعة على الأصعدة المحلية والعالمية.