إنفوجراف.. موضوعات المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة‎ في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، أعمال الدورة السابعة من المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وينعقد المؤتمر الذي يستمر حتى 17 ديسمبر تحت عنوان "جودة الحياة"، بحضور وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وممثلي منظمات دولية. ويتناول المؤتمر موضوعات عدة، في إطار الخطة التنفيذية لبرنامج العمل وتتضمن تعزيز كفاءة النظم الصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة لتوفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث. الإنفوجراف التالي يرصد أبرز موضوعات المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة‎ في أبوظبي.



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