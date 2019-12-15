تعرَّفي على الفرق بين أعراض تكيسات الثدي وعلامات الإصابة بالسرطان

القاهرة - لايف ستايل
تُعد تكيسات الثدى من المشاكل الشهيرة التى تتعرض لها السيدات وقد تعتقد أن ذلك علامة من علامات الإصابة بسرطان الثدى ولكنه فى الغالب يكون أورام حميدة ، فى الغالب يشبه تكيسات الثدى كتل صغيرة مثل حبات العنب، وفى الغالب يصاب بها النساء من سن 35 حتى 50 عاما.
وذكره موقع "breastcancernow"، أن هناك اعراض لتكيسات الثدى ومنها:
1:ظهور كتل فى الثدى صغيرة وقابلة للتحرك قد تكون مستديرة أو بيضاوية.
2:ظهور افرازات فى الحلمة قد تكون شفافة أو صفراء أو لون داكن.
3:ألم شديد فى الثدى وخصوصا المنطقة التى توجد بها التكيسات.
4:زيادة حجم الكتل الموجودة فى الثدى قبل موعد الدورة الشهرية مباشرة، وانخفاض حجمها بعد الدورة الشهرية.
لا يوجد سبب محدد للإصابة بتكيسات الثدى ولكن فى الغالب تكون نتيجة زيادة هرمون الاستروجين فى الجسم، ويتم تشخصيها عن طريق الاشعة الفوق صوتية.
وينصح الأطباء بتناول مسكنات الألم وتجنب الكافيين والمشروبات الغازية حيث انها تزيد من الألم والالتهاب.
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