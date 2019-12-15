شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن مرض تصلب الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض تصلب الجلد من أمراض المناعة الذاتية المزمنة التى يهاجم فيها الجهاز المناعى خلايا الجلد السليمة، ويمكن للطبيب علاج الأعراض حتى تشعر بالتحسن، وفقاً لموقع webmd، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مرض تصلب الجلد.

س: ما هو مرض تصلب الجلد؟

ج: هو مرض مزمن في المناعة الذاتية يصيب الجلد والأنسجة الضامة والأعضاء الداخلية.

تكمن المشكلة في نظام المناعة لديك، الذي يجعل جسمك ينتج الكثير من الكولاجين البروتيني، وهو جزء مهم من بشرتك، نتيجة لذلك ، يصبح جلدك سميكًا وضيقًا ، ويمكن أن تتشكل ندوب على رئتيك وكليتيك، كما يمكن أن تصبح الأوعية الدموية أكثر سماكة، وهذا يؤدي إلى تلف الأنسجة وارتفاع ضغط الدم.

س: ما الذي يسبب تصلب الجلد؟

ج: لا يعرف الأطباء ما الذي يسبب تصلب الجلد، إنها واحدة من مجموعة من الحالات المعروفة باسم أمراض المناعة الذاتية. يحدث هذا عندما يقوم الجهاز المناعي، الذي يحميك عادةً من الجراثيم، بمهاجمة جسمك ويسبب التهابًا في الجلد والأعضاء الأخرى.

س: ما هي أعراض تصلب الجلد؟

ج: يمكن أن تؤثر الأعراض على أجزاء كثيرة من الجسم، وتشمل:

-تصلب الجلد أو يبدو الجلد سميكاً ولامعاً، وهو الأكثر شيوعًا في اليدين والوجه.

-الأصابع الباردة أو أصابع القدم التي تتحول إلى اللون الأحمر أو الأبيض أو الأزرق، وهذا ما يسمى متلازمة رينود.

-قرحة أو تقرحات على أطراف الأصابع.

-بقع حمراء صغيرة على الوجه والصدر.

-أصابع منتفخة أو متورمة أو مؤلمة.

- ألم المفاصل أو تورمها.

-ضعف العضلات

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-جفاف العينين أو الفم (وتسمى متلازمة سجوجرن).

- تورم - معظمهم من اليدين والأصابع.

-ضيق في التنفس.

-حرقة من المعدة.

-إسهال.

-فقدان الوزن.

س: كيف يتم تشخيص تصلب الجلد؟

ج: سيقوم طبيبك بفحصك ويسأل عن تاريخ صحتك، من المحتمل أن يقوم بأشعة إكس أو إجراء بعض اختبارات الدم أو أخذ عينة صغيرة من الجلد (تسمى الخزعة)، قد يقوم بفحص قلبك ورئتيك والمرئ.

س : هل يتم علاج تصلب الجلد؟

لا يوجد علاج لعلاج تصلب الجلد، ولكن يمكنك التعامل مع الأعراض. سيركز طبيبك على مساعدتك في القيام بذلك من خلال:

-مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (أدوية مضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين).

-المنشطات والأدوية الأخرى للسيطرة على الاستجابة المناعية. هذه يمكن أن تساعد في مشاكل العضلات أو المفاصل أو الأعضاء الداخلية.

-الأدوية التي تزيد من تدفق الدم إلى أصابعك.

-أدوية ضغط الدم.

-الأدوية التي تفتح الأوعية الدموية في الرئتين أو تمنع الأنسجة من التندب.