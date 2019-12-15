ما هي أسهل حيلة للتخلص من العفن على جدران المنزل؟

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الأحد 15 ديسمبر 2019 العفن على الجدران هو مشكلة تقابلنا كثيراً في منازلنا خاصة المنازل الضيقة والتي لا تتعرض لأشعة الشمس ويظهر ايضاً في الحمامات مما يجعل مظهر الجدران مقزز وغير جمالي بتاتاً.

*أسباب تراكم العفن على جدران المنازل وفي الحمامات العفن هو بكتيريا تتكون نتيجة للرطوبة وعدم التهوية الجيدة وفي الاماكن المغلقة التي لا تتعرض للشمس أو أحيانا في الادوار السفلية ويظهر العفن ايضآ بسبب جو المناطق الساحلية فهي تكون عالية الرطوبة بطبيعتها. *كيفية التخلص من العفن بطريقة بسيطة وسهلة:- أحضري بخاخة بلاستيكية فارغة وأملئي بالنصف من الكلور والنصف الاخر من الماء وإذا كان العفن كثيف وكثير يمكنك أن تملئ الزجاجة كلها بالكلور. قومى برش المحلول على العفن واتركية لدقائق ستلاحظين أن العفن يتأكل تدريجيآ حتى يختفى تمامآ. Advertisements قومى بفرك الحائط بفرشاة أو ليفة خشنة ثم أتركيها لتجف وأفتحي النوافذ. *كيف تمنعي ظهور العفن مرة أخرى يجب فتح جميع النوافذ والتهوية الجيدة في كل غرف المنزل ونافذة الحمام ايضآ. يمكنك رش مكان العفن بمضادات الجراثيم “مطهرات” لكى لايظهر العفن مرة أخرى. يجب أن تبقي الغرف والحمام جافة تماما. لا تستخدمي أثناء تنظيف الجدران المياه فيمكنك التنظيف بقطعة من القماش وبها سائل التنظيف ثم تجفيف الحائط بسرعة وتهويته حتى يجف تماما. إحرصي على أن تعرضي المفروشات والاغطية في الشتاء الى أشعة الشمس فهي تقوم بتطهيرها وقتل البكتيريا والجراثيم بها ،يمكنك فتح النافذة في الشتاء صباحآ لمدة ساعة كل يوم هذا يمنع تكون العفن في منزلك نهائيآ.

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