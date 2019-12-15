شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاج تورم العين! والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019

تعدّ العين أهمّ جزءٍ في جسم الإنسان لأنّها العضو المسؤول عن الرؤية، لذلك يجب الاعتناء بها لحمايتها من التورّمات والالتهابات والمياه الزرقاء والبيضاء، لأنّها خلايا حسّاسة جداً، وأيّ مشاكل صغيرة قد تصيبها ممكن أن تؤدّي إلى فقدان القدرة على الإبصار.



أسباب تورّم العين التهابات الملتحمة:

وهي الغشاء المخاطي الشفّاف الّذي يغطّي الصلبة ويسند جوف الجفن، وعندما تصاب الملتحمة بالفيروسات والبكتيريا تسبب احمرار العينين والحكّة والانتفاخ وتزيد إنتاج الدموع في العين.

- الحساسية: عندما يقوم جهاز المناعة بردّة فعل تجاه مادة غريبة مثل الغبار وغبار الطلع أي حبوب اللقاح، واستخدام محاليل العدسات اللاصقة وقطرات العين، والحساسيّة من أنواع معيّنة من المكياج.

- شحاذ العين أو شعيرة العين؛ حيث يسبّب نتوءاً حمراء وانتفاخات على حافّة العين بسبب انسداد غدد الدهون التي تحيط بالرموش أو داخل الجفن فيسبّب الانتفاخ الّذي يكون حساساً للّمس.

- إصابات العين؛ حيث تسبّب الجراحة التجميليّة مثل شد الجفن التهابات وانتفاخات في العين أو أيّ صدمة للعين.

- البردة الناتجة عن انسداد غدد الدهون داخل الجفن أو خارجه، وقد ينتج عنها كيسٌ صلب، وتكون جانب الجفن وليس على الجفن.

- التهاب النسيج الخلوي المداري، وينتج عن تلوّث بسبب البكتيريا وهو نادر الحدوث وخطير يؤدّي إلى انتفاخ الجفون السفلى والعليا، وقد يؤدّي إلى انتفاخ الحاجب والخد وارتفاع درجة الحرارة والألم، وقد يسبّب ضرراً في أعصاب الرؤية ممّا يؤدّي إلى العمى.

- استخدام العدسات اللاصقة المتّسخة أو المحفوظة في مكان غير نظيف ممّا يؤدّي إلى التهاب وتلوّث العين.

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- مرض غريفز الّذي ينتج عن النشاط المفرط للغدّة الدرقية، ويسبّب انتفاخ العيون.

- التهاب الجفن بسبب خلل في عمل الغدد الدهنيّة، ويسبّب الانتفاخ وأحياناً يسبّب سقوط الرموش.

- هربس العين الّذي ينتج عن طريق الفيروسات؛ حيث يسبّب التهابات وندوب في القرنيّة، وانتفاخ في العين.

علاج تورّم العين

- وضع أكياس من الشاي الأحمر أو الأخضر في الماء الدافئ لدقائق، ثمّ وضعها في الثلّاجة حتى تبرد، ثمّ توضع على الجفون مدّة عشرين دقيقة.

- وضع الخيار البارد على العيون لمدّة عشر دقائق.

- خلط القليل من زيت الأطفال مع كوب ماء، واستخدام قطنة ووضعها على العينين مدّة عشرين دقيقة.

- تدليك المنطقة المحيطة بالعين بالأصابع بحركة دائريّة. وضع ملعقتين في الفريزر ثمّ وضعهما على العينين لمدّة عشر دقائق.

- ممارسة التمارين الرياضيّة لمحاربة احتباس السوائل.

- الابتعاد عن الأطعمة المالحة. وضع شرائح من الفراولة الطازجة على العينين، وتركها عشر دقائق عند الاستيقاظ من النوم.