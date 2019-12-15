تعرفي على أهمية قشر الموز الأخضر في خسارة الوزن

الأحد 15 ديسمبر 2019

يحتوي الموز الأخضر على كمية كبيرة من البروبيوتيك، الذي يساعد على تحفيز الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ووفقاً لبعض الدراسات التي أجريت على هذه الفاكهة، فإن القشر الأخضر يساعد على زيادة مستوى السيروتونين والدوبامين حتى 15% (هرمونات السعادة)، وفيما يلي كيفية استخدام قشور الموز لتخفيف الوزن، بحسب مجلة "الجميلة".



تحتاجين لتطبيق قشر الموز الأخضر والاستفادة منه إلى المكونات التالية: قشر 4 حبات من الموز الأخضر، إضافةً إلى ملعقة صغيرة من الكركم، والقليل من ملح البحر أو ملح الهمالايا Himalaya، مع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند، ولوبياء ذات العين السوداء، أضف إليهما نصف ملعقة صغيرة من بذور الخردل، وملعقتين كبيرتين من جوز الهند المبشور (غير المحلى)، وأخيراً عصير ليمونة خضراء.

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أما طريقة التحضير، أولاً اعملي على تقطيع القشر إلى قطع صغيرة واغليها في الماء مع الكركم والقليل من الملح، ثم أضيفي بضع نقاط من الزيت في الماء، اغلي المزيج ثم اتركيه على نار هادئة إلى أن يصبح القشر طرياً، بعد ذلك صفي المزيج ثم ضعي الماء في وعاء منفصل (يمكن استخدامه لطهي الأرز أو حساء).

إذا استخدمت اللوبياء ذات العين السوداء الطازجة، اغليها إلى أن تصبح طرية، وإذا استخدمت اللوبياء المعلبة، اغسليها ثم صفيها، بعد ذلك سخني على نار متوسطة زيت جوز الهند في مقلاة ثم أضيفي بذور الخردل وسخنيه حتى يتفتح.

الآن أضيفي قشر الموز المغلي واللوبياء ذات العين السوداء، حركي واطهي لمدة 5 دقائق تقريباً، أزيلي القدر عن النار وأضيفي جوز الهند، أضيفي الملح حسب الذوق ثم رشي القليل من عصير الليمون.