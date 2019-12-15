هل خلل الغدة الدرقية يؤثر على الحمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلل الغدة الدرقية سواء القصور أو فرط نشاط الغدة من العوامل التى تؤثر على صحة الجنين خلال فترة الحمل ، لذلك ينصح السيدات اللاتى تعانين من مشاكل الغدة الدرقية بالمتابعة مع الطبيب المختص قبل واثناء حدوث الحمل.

وحسب ما ذكره موقع chop أن خلال الأشهر الأولى من الحمل تعلب هرمونات الغدة الدرقية على نمو مخ الجنين وفى حالة اصابة الأم بقصور فى الغدة الدرقية يؤثر ذلك على نمو الجنين.

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كما أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤثر ايضا على صحة المرأة الحامل والجنين حيث انه يسبب الاتي:

1:فرط نشاط الغدة الدرقية اثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل.

2:أظهرت بعض الدراسات أن فرط نشاط الغدة الدرقية يسبب ارتفاع فى ضغط الدم، وارتفاع فى درجة الحرارة والاسهال الشديد.

لذلك ينصح السيدات بالمتابعة مع الطبيب أثناء فترة الحمل وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة مع اتباع نظام غذائى صحى للمحافظة على صحة ووزن الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية ولتفادى خطر الولادة المبكرة.