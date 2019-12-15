شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح تساعدك في التخلص من إدمانك للصودا..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ترغب في الحصول علي صحة جيدة والتخلي عن تناولك للصودا أي المشروبات الغازية، وهذا ما يقدمه التقرير المنشورعبر موقع " womansday"، ومن ضمن النصائح التي قدمها التقريرالتالي هي: - الصودا ليست جيدة بالنسبة لك...إذا كنت ترغب في العيش حياة طويلة وبصحة جيدة عليك التخلص عنها لأنك تعرف أن الصودا ليست جيدة بالنسبة لك، فوجدت دراسة حديثة نُشرت في JAMA Internal Medicine على أكثر من 450،000 شخص من جميع أنحاء أوروبا أن الأشخاص الذين يتناولون حصتين من الصودا يوميًا معرضون بشكل كبيرلخطرالوفاة من أي سبب مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من وجبة واحدة شهر، كما تم ربط شرب الصودا أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري والسمنة. - الصودا ليست جيدة بالنسبة لك...إذا كنت ترغب في العيش حياة طويلة وبصحة جيدة عليك التخلص عنها لأنك تعرف أن الصودا ليست جيدة بالنسبة لك، فوجدت دراسة حديثة نُشرت في JAMA Internal Medicine على أكثر من 450،000 شخص من جميع أنحاء أوروبا أن الأشخاص الذين يتناولون حصتين من الصودا يوميًا معرضون بشكل كبيرلخطرالوفاة من أي سبب مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من وجبة واحدة شهر، كما تم ربط شرب الصودا أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري والسمنة.

فتقول أخصائية التغذية مايا فيلر، RD ، CDN، مؤلفة كتاب The Southern Comfort Food Diabetes Cookbook ، "إن مشكلة الصودا هو كمية السكريات المضافة إليها"، فعلبة من الصودا تحتوي على 12 جرامًا من السكر. هذه تسع ملاعق صغيرة من السكر

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- ليس حمية الصودا صحية..إن حمية الصودا ليست صحية، فقد تكون صودا الدايت خالية من السكر، ولكن كل تلك المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية ليست جيدة لك أيضًا، ويقول فيلر: "بعض المحليات الصناعية أحلى بمئات المرات من سكر المائدة". وتقول إنه على الرغم من أن تأثيرها في الدم قد يكون أقل من تأثيره ، إلا أن الحمل الزائد للحلاوة يجعلك تتوق إلى المزيد من السكر، وليس بالضبط النتيجة التي ستحصل عليها.





-ليس عليك أن تستيقظ غدًا وتتعهد بعدم تناول المشروبات الغازية أبدًا.فربما لن ينجح ذلك على أي حال. "إن إجراء تغييرات جذرية ليس طريقة فعالة لإنشاء تغييرات سلوكية مستدامة" ، كما يقول اختصاصي التغذية ماشا ديفيس ، RDN ، مؤلف الكتاب القادم Eat Your Vitamins.

-لدينا خطة.. من الأمور التي يجب أن تخبرها عن نفسك أنك ستحذفها، وأن هناك هدفًا آخر يمكنك العمل عليه، دعنا نقول إنك عادة تشرب صوداين في اليوم. عندما تبدأ، احتفظ بعلبتين فقط في أربعة أيام في الأسبوع، لكن يمكنك تناول واحدة فقط في الأيام الثلاثة الأخرى، كما تقترح ديفيس. وتقول: "لن تشعر أن هذا الشيء الذي استمتعت به كثيرًا يتم التخلص منه".

-البحث عن التوازن في مكان آخر..

لسوء الحظ، إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من الصودا المحتوية على الكافيين ، فقد تواجه أعراض انسحاب الكافيين وأنت تتراجع. لتقليل الآثار الجانبية ، ابق رطباً ، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ، وتمرينًا ، وحدد أولوية النوم لمدة سبع ساعات على الأقل في الليلة.

-ما هو مشروب جيد بدلا من الصودا، هل فكرتك في تبديل الصودا بالماء العادي تجعلك تتخبط؟نعم ، حافظ على براعم التذوق التي تشغلها من خلال تناول مشروب الصودا للحصول على واحد من هذه المشروبات اللذيذة التي تناسبك. شاي اعشاب إذا كنت تتوق إلى تناول الصودا ، فيمكنك تناول الشاي مع نكهة أكثر جرأة ، مثل الكركديه أو النعناع ، كما يوصي فيلر.