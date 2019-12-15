شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة هتبوظ أسنانك.. ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العادات الخاطئة التى نتبعها يوميا وتسبب تكسير الأسنان وسقوطها وتسوسها، لذلك ذكر موقع medicalnewstoday هذه العادات للابتعاد عنها وذلك للحفاظ على صحة الأسنان وهى:

1:الإفراط فى تناول السكريات والحلويات يسبب ضعف الأسنان وتسوسها ، لذلك ينصح بالحد من تناول الحلويات واستبدالها بتناول الخضروات والفواكه.

2:الاكثار من تناول مشروبات الصودا والكحول تؤثر على صحة الأسنان، حيث انها تسبب زيادة الترسبات وتدهور المينا الذى تعطى للأسنان قوة.

3:الافراط فى التدخين، يؤثر على صحة اللثة والأسنان ويسبب فقدان الاسنان والتصبغات.

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4:الجز على الأسنان من العادات الخاطئة التى تؤثر على صحتهم وتسبب الاعوجاج والكسر.

5:إهمال نظافة الأسنان تسبب تكسيرها وتسوسها، لذلك ينصح بغسل الأسنان يوميا وخصوصا بعد تناول الطعام.

6:الإكثار من شرب العصائر التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، حيث إنها تسبب تسوس الأسنان وضعفها.

7: قضم الأظافر من العادات السيئة التى يتبعها الكثيرون ولكنها تؤثر على صحة الجسم والأسنان حيث تنتقل الميكروبات والجراثيم من الأظافر للفم والأسنان مما يسبب التهابات فى اللثة.