شكرا لقرائتكم خبر عن التمرين مهم لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. تعرف على كيفية القيام بذلك بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر مهم لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وفقا لدراسة فى المجلة البريطانية للطب الرياضي ، قد يكون التمرين فعالاً مثل الأدوية الموصوفة لخفض ضغط الدم المرتفع، ولكن الباحثين يقولون إنه لا توجد تجارب مباشرة مقارنة بأدوية خفض ضغط الدم ، وأن أعداد المشاركين في بعض الدراسات المشمولة كانت صغيرة نسبيًا، ويضيفون أيضًا أنه على الرغم من أن النتائج واعدة ، فلا ينبغي إقناع مرضى ارتفاع ضغط الدم بالتخلي عن أدوية خفض ضغط الدم لصالح نظام التمرينات حتى الآن ، على الرغم من أن المرضى قد يرغبون في زيادة مستويات نشاطهم البدني.

ولكن على الرغم من ذلك فإن قيام مرضى الضغط بممارسة الرياضة بانتظام تعتبر في كثير من الأحيان تدبيراً طبياً محددًا يهدف إلى تقليل خطر زيادة المضاعفات المتأخرة.

نصائح مفيدة لممارسة مع ارتفاع ضغط الدم

تحديد موعد مع طبيبك هو الخطوة الأولى في تصميم خطة التمرين الصحيحة لتضمينها في جدولك الزمني.

نصيحة 1: ابدأ ببطء وبسرعة خاصة بك

ابدأ بتمرين معتدل لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا ولمدة ٥ مرات في الأسبوع و شارك في أنشطة مثل المشي السريع أو الركض الخفيف أو ركوب الدراجات للحصول على ضخ قلبك بمستوى معتدل.

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نصيحة 2: الاحماء

من المهم أن تقوم بالإحماء بعدد قليل لرفع معدل ضربات القلب، بعد الانتهاء من التمرين ، وتأكد من عدم توقف التمرين على الفور، وعندما يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم .

نصيحة ٣ : ممارسة تمارين القوة

تدريب القوة يساعدك على حرق الدهون والسعرات الحرارية للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم، فهذا النوع من التمرينات مفيد للغاية أيضًا في تقليل ضغط دمك وبدء عملية التمثيل الغذائي لديك.

نصيحة ٤: تقصير وقت التدريبات الخاصة

إذا لم يكن لديك وقت لمدة ساعة أو 30 دقيقة من التمرين في يومك فاختصاره، ولكن تتجنب ممارسة التمارين الخاصة بك تماما، لأن البقاء نشطًا هو مفتاح التحكم في ضغط الدم، فبدلاً من التمرين المعتدل لمدة 30 دقيقة ، قلل التمرين إلى 10 إلى 20 دقيقة.

نصيحة ٥: استمع إلى جسمك

سوف يمنحك جسمك دائمًا إشارات مهمة بشأن متى يمكنك الاستمرار أو عندما تحتاج إلى التوقف، احرص دائمًا على الاستماع إلى جسمك ولاحظ كيف يتكيف مع التمرين.