كل ما تريد معرفته حول فوائد قشر الليمون على الصحة

القاهرة - لايف ستايل
يعد الليمون أحد الخضراوات الحمضية التي تحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن للجسم، ولكن فوائد الليمون تتركز بالأكثر فى قشر الليمون.
ووفقاً لموقع "health line" إليكم أهم فوائد قشر الليمون وهى:
- خفض مستوى الكوليسترول فى الدم
يساعد تناول قشر الليمون على تخفيض نسبة الكولسترول في الجسم، وذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، وفيتامينات C, P، التي تعمل على تنظيف الأوعية الدموية، مما يساعد بفعالية على تحسين صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك يحتوي قشر الليمون على البوتاسيوم الذي يحافظ على مستويات ضغط الدم.
- يحتوى على كمية هائلة من البوتاسيوم
يتميز قشر الليمون باحتوائه على كمية هائلة من البوتاسيوم، والذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب، ودعم وظيفة الجهاز الهضمي، وتقلص العضلات، كما يمكن أن يساعد قشر الليمون وغيره من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في تقليل الإصابة بخطر السكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يساهم في تعزيز صحة العظام.
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