فوائد ماء الورد فى التخلص من جفاف العيون

يعد جفاف العيون من أصعب الأمراض التى يعانى منها الأشخاص، وخاصة مع تغيير الفصول يمكن أن يزداد جفاف العيون، ولكن بعض الدراسات أثبتت أن ماء الورد تساعد فى علاج جفاف العيون بشكل كبير.

ووفقاً لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد ماء الورد للعيون وهى.

- تساعد ماء الورد فى الحد من الألتهابات بشكل كبير فهى تعمل على تهدئة العيون

- تساعد ماء الورد فى الحد من تعب العيون الذى يبدأ بعد أستخدام الكمبيوتر لمدة طويلة

- مضاد للجراثيم

الكثير من الناس يتعرضون للجفاف بسبب الأتربة والأوساخ التى تنتشر فى الجو، والأغلب لا يحاتجوا إلى دواء فمن الأفضل هو وضع ماء الورد فى العيون.

إليكم أبرز طرق الأستخدام:-

- ضع بعض النقط من ماء الورد فى وعاء وأضيف إليها القليل من الماء

- ثم ضع قطعة قطنية صغيرة بها

- ضع القطن برفق داخل عينيك ثم مررها بلطف شديد حتى لا تجرح العين

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