"تطعيم الحصبة" ضروري جدا قبل السفر لبعض البلدان

حذَّر مركز طب السفر الألماني من تفشي الحصبة في بعض البلدان مثل تايلاند وأوكرانيا ونيوزيلندا ونيجيريا والكونغو، مطالبا من يريدون السفر بضرورة الحصول على التطعيم.

وأوضح المركز أنه "لتجنب خطر العدوى شدد المركز على ضرورة تلقي التطعيم ضد الحصبة قبل السفر بنحو 15 يوما على أقصى تقدير".

وأشار المركز إلى أن الحصبة ليست قاصرة على الأطفال فحسب، بل تهاجم البالغين أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، وأضاف أنها تنتقل من شخص لآخر عبر العطس والسعال ومخالطة المرضى، وتتمثل أعراضها في الطفح الجلدي واحمرار الجلد والحمى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض الحصبة أصاب ما يقرب من 10 ملايين شخص عام 2018 وأودى بحياة نحو 140 ألفا غالبيتهم أطفال مع حدوث حالات تفش مدمرة للمرض الفيروسي في أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمة، وهي تستعرض أرقاما وصفها مديرها العام بأنها "إساءة"، أن أغلب الوفيات الناجمة عن الإصابة بالحصبة العام الماضي حدثت بين أطفال أعمارهم أقل من 5 أعوام ولم يتلقوا التحصين اللازم منه.

وأشارت المنظمة إلى أن الصورة أسوأ هذا العام إذ تظهر بيانات مبدئية حتى نوفمبر أن حالات الإصابة زادت بثلاثة أمثال مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

اقرا ايضاً:

Advertisements

140 ألف وفاة بالحصبة في 2018 والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

وأبلغت الولايات المتحدة بالفعل عن أعلى عدد حالات إصابة بالحصبة في 25 عاما في 2019 بينما فقدت 4 دول في أوروبا هي ألبانيا والتشيك واليونان وبريطانيا صفة "خالية من الحصبة" التي تمنحها المنظمة في 2018 بعد أن شهدت تلك الدول بؤر تفش كبيرة.

وقالت المنظمة، إن الدول التي شهدت أسوأ تفش للمرض في 2018 كانت ليبيريا والكونغو الديمقراطية ومدغشقر والصومال وأوكرانيا، إذ سجلت في تلك الدول الخمس ما يقرب من نصف حالات الإصابة في العالم.

وانخفضت معدلات التطعيم ضد الأمراض بسبب رفض الوالدين للمبدأ لأسباب فكرية، وفي دول أخرى أضعف انعدام الثقة في السلطات وشائعات عن صلة تطعيمات بمرض التوحد الإقبال على التطعيمات ودفع بعض الآباء لتأجيل تلقي أطفالهم لها.

قد يهمك ايضاً:

تهديد عالمي جديد بسبب انتشار فيروس الحصبة وارتفاع أعداد الوفيات به

دراسات حديثة تكشف أن الحصبة تسبب أضرارًا طويلة المدى بجهاز المناعة