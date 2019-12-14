أطباء يُحذِّرون من تناول بعض الأغذية لمن يُعاني من التهاب الأمعاء

قال البروفيسور توماس زويفرلاين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الألماني، إن التهاب الأمعاء يتطلب تغذية خاصة، حيث ينبغي الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة.

وبحسب زويفرلاين فإنه من الضروري لمن يعاني التهابا في الأمعاء التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون، والأغذية المسببة للانتفاخ كالبقوليات والكرنب، والأغذية المسببة للإمساك مثل الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض، في حين ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

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ومن المهم أيضا شرب السوائل بكثرة، حيث تعمل السوائل على تسييل الفضلات في الأمعاء، ومن ثم لا تتكون التهابات جديدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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ويُذكر أن التهاب الأمعاء مرض شائع يصيب الجهاز الهضمي، وهو عبارة عن تكوّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدر الأمعاء، وعادة ما يحدث هذا الداء في الأمعاء الغليظة، كما يمكن أن يظهر في الأمعاء الدقيقة في بعض الحالات.

وغالبا ما يشعر المرضى بألم في الجزء الأيسر السفلي من البطن، بالإضافة إلى حمى، كما يشكون من الغثيان أو الإسهال والإمساك.

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