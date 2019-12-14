6 فوائد غير متوقعة لـ قشر اليوسفي أبرزها يساعد على إنقاص الوزن

يُعد اليوسفى من أهم الفواكه المفيدة، خاصة فى فصل الشتاء فهو يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التى تحميه من الأمراض، كما أنه يُعد من المطهرات الطبيعية للمعدة، ويساعد بشكل كبير على تهدئة الأعصاب والتخلص من السعال، ولكن قشر اليوسفى أيضًا لديه العديد من الفوائد التى تجعلك لن تستغنى عنه.

ووفقًا لموقع wikihow" إليكم أهم فوائد قشر اليوسفى وهى:-

- أثبتت بعض الدراسات أن تناول قشر اليوسفى يحمى من خطر الأصابة بمرض السرطان.

- يحتوى قشر اليوسفى على مواد تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

- يدخل قشر اليوسفى فى العديد من الوصفات التى تساعد على حماية البشرة.

- يساعد الكبد على اتمام العمليات الحيوية فيه بشكل أفضل ، ويحافظ على صحته وأدائه.

- يحتوى قشر اليوسفى على ضعف الفلافونيودات ومضادات الأكسدة والألياف وفيتامين C الموجود داخله، لذا يمكنك تناوله بدون تقشير .

- يساعد قشر اليوسفى على وقايتك من الجلطات الدموية ويساعد على نمو الخلايا وتقوية العظام.

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