8 فوائد غير متوقعة لـ ممارسة اليوجا

تعد اليوجا أحد أهم أنواع الرياضة التى يجب أن يمارسها الإنسان، فهى لا تعمل فقط على تمديد عضلات الجسم ومرونتها، ولكنها تعمل أيضًا على استرخاء العقل ومساعدته على التفكير بشكل هادئ والتخلص من المشكلات، ولا تفيد ممارسة اليوجا عضلات الجسم فقط، ولكنها تفيد عضلة القلب بشكل كبير.

وقد نشر موقع "boldsky" أهم فوائد ممارسة اليوجا على القلب وهى:

- تحسن الدورة الدموية في الجسم، ويعزز القدرة على التحمل ، مما يبقي معدل ضربات القلب تحت السيطرة .

- تزيد من معدل ضربات القلب والجهاز التنفسي عن طريق تحفيز القلب بصورة طبيعية وأمنة

- يساعد وضع اليوجا المستقيم على تحسين القلب والاسترخاء والاستقرار كما أنه يساعد في تحسين الدورة الدموية.

- تعمل على تحسين عضلات القلب بشكل فعال و حقيقى.

- تعمل اليوجا على التقليل من الالتهابات المرتبطة بالتوتر والقلق بشكل مفيد للجسم.

- تعالج اليوجا ارتفاع ضغط الدم ، والذاى يعد أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية التى تحدث للجسم.

- تساعد فى التخلص من الطاقة السلبية التى يمكن أن تؤدى إلى الأكتئاب.

- تعمل بشكل متواصل على إدارة وزن الجسم بشكل فعال.

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