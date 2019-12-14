شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشوفان على صحة المرأة الحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشوفان واحد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ا، والبيتا كاروتين، الماغنسيوم، الكالسيوم، وغيرها من الفيتامينات الأخرى التى تعزز الصحة.

وحسب ما ذكره موقع magazine ينصح دائما المرأة الحامل بتناول الشوفان نظرا لفوائده العديدة على صحتها وصحة الجنين ومن فوائده المذهلة:

1:الشوفان يحمى المرأة الحامل من الإصابة بالأنيميا وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحارب فقر الدم.

2:يحتوى الشوفان على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح والاضطرابات مثل "الامساك، المغص، الغازات".

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3:يعتبرالشوفان من الاكلات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية ، لذلك يساعد المرأة الحامل على تحمل الألم والنشاط دائما.

4: الشوفان يحافظ على صحة المرأة الحامل والجنين، حيث يحمى الجنين من التشوهات الخلقية حيث يعتبر مصدر قوى لحمض الفوليك.

5:يحتوى الشوفان على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم وبعض الفيتامينات الاخرى التى تحمى المرأة الحامل مع الارهاق والتعب الناتج عن الحمل.