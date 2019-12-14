انطلاق المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في الإمارات الأحد

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأحد، الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة أبوظبي، التي تستمر حتى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان "جودة الحياة" بحضور وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وممثلي منظمات دولية.

ويهدف المؤتمر لمناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بوضع الصحة في البلدان الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك التطورات الصحية والحالات الخاصة ومكامن التحديات الرئيسية والمتطلبات والأولويات.





ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدة تقارير مرحلية حول إنشاء مركز التميز لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الإحيائية بإندونيسيا، ونشاطات الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، وتشغيل الهيئة الطبية لمنظمة التعاون الإسلامي والبوابة الصحية، واجتماع رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وكان الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قال خلال مؤتمر صحفي عقد، الإثنين، في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي، إن انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الأصعدة ومنها الصحة.

وأوضح أن الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع تؤدي دوراً محورياً في دعم السياسات والخطط الاستراتيجية للمنظمة، لا سيما برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة للفترة من 2014 إلى 2023.



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وأشار إلى أن الإمارات تشارك الدول الأعضاء بجهود مواجهة التحديات الصحية، انطلاقاً من إيمانها بمحورية التوافق الإسلامي، مشيداً بجهود منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز الجهود المشتركة في المجال الصحي.





وأضاف أن الموضوعات الرئيسية الـ6 في إطار الخطة التنفيذية لبرنامج العمل تتضمن تعزيز كفاءة النظم الصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة لتوفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة للدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، رئيس الدورة السادسة للمؤتمر، وجلسة انتخاب عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، لترؤس الدورة الـ7، حيث يلقي كلمته الرسمية، ويتلو كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.





وخلال الجلسة تستعرض عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة بالإمارات، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التي تضم أهدافاً ومجالات استراتيجية لجعل الدولة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الأسعد عالمياً ما يسهم في دعم رؤية الإمارات 2021 وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الدولة 2071.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر تقديم عرض حول "وضع الصحة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي" بناء على النتائج الرئيسية لتقرير الصحة للمنظمة في 2019، الذي يعد بمثابة الوثيقة المرجعية الأساسية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

وتشهد جلسات المؤتمر جلسة نقاشية حول موضوع التغطية الصحية الشاملة تدار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسيشارك رؤساء الوفود الأعضاء بالمنظمة بمداخلات لتوضيح برنامج عملهم والنتائج التي توصلت إليها دولهم لتحقيق الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة، كما سيتطرق رؤساء الوفود إلى موضوعات صحية متنوعة على الأصعدة المحلية والعالمية.