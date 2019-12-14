شكرا لقرائتكم خبر عن الملوثات فى المنزل قد تزيد من مخاطر الحساسية عند الأطفال الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الأطفال الصغار خطرًا متزايدًا من الإصابة بالحساسية فى حالة تعرضهم لملوثات داخلية متعددة في سنوات حياتهم الأولى ، وفقًا لما توصلت إليه دراسة جديدة بجامعة كوينز بكندا واهمها الملوثات المنزلية.

وشملت الدراسة 108 زوجا من الأمهات والأطفال و قام الباحثون بتقييم التعرض لمختلف الملوثات المنزلية مثل وبر الحيوانات الأليفة ودخان التبغ بينما كانت النساء حوامل، ثم عندما كان عمر الأطفال 6 أشهر و 1 سنة وسنتين.

تم إجراء اختبار وخز الجلد على كل من الأمهات وأطفالهن لقياس الحساسية، وقال المؤلف المشارك في الدراسة مالوري جالانت من قسم العلوم الطبية والجزيئية بجامعة كوينز "نظرًا لأن معظم الأطفال يتعرضون لأكثر من ملوث واحد أو مادة مسببة للحساسية ، فقد درسنا العلاقة بين التعرضات المتعددة والحساسية في عمر عامين".

"لقد فحصنا التعرض للكلاب والقطط ومعطرات الجو والشموع والعفن ودخان التبغ البيئي والسجاد ، وكلها مرتبطة بحساسية الأطفال."

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وقال جالانت: "من بين حالات التعرض التي قمنا بقياسها ، فإن التعرض للشموع قبل الولادة ، والتعرض للقطط لمدة 6 أشهر ، زاد بشكل كبير من فرصة إجراء اختبار وخز إيجابي للجلد في عمر عامين.

الحساسية تعني أن الشخص لديه أو قد يكون لديه استجابة مناعية تجاه مادة ما، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن المادة تسبب لهم مشاكل.

وقالت الدكتورة آن إليس ، المؤلفة المشاركة في الدراسة ، من جامعة كوينز وعضو هيئة حماية البيئة: "الزيادة في متوسط ​​مقدار الوقت داخل المنزل تعني أن هناك خطر متزايد من النتائج الصحية الضارة المتعلقة بالتعرض لملوثات الهواء في الأماكن المغلقة".

وقالت إليس: "بالإضافة إلى ذلك ، يتنفس الأطفال بشكل متكرر في الدقيقة أكثر من البالغين ، ومعظمهم يتنفسون عبر أفواههم.،هذه الاختلافات يمكن أن تسمح لملوثات الهواء بالتغلغل بعمق في الرئتين وبتركيزات أعلى ، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للملوثات الهوائية".