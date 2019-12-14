صحة ورشاقة

محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مركز طب الأطفال في واشنطن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الدكتور كورت نيومان، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون وفرص تنميتها بين المركز ونظرائه في دولة الإمارات من المراكز والمؤسسات الطبية والجهات المعنية بالقطاع الصحي، وخاصة طب الأطفال في سبيل دعم جهود تطوير تقنيات الرعاية الصحية المبتكرة والأبحاث التي تعنى بصحة الطفل بجانب الارتقاء بمعايير الخدمات الصحية كافة المقدمة لهم.


Advertisements

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الشراكة مع المؤسسات الطبية العالمية ومن بينها المركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن، خاصة أن نتائج الأبحاث وحلولها التي يتوصل إليها تسهم في تقدم البشرية وتقدم خدمات علاجية أفضل للأطفال.

وقدم الدكتور كورت نيومان شكره وتقديره للإسهامات التي تقدمها دولة الإمارات للحالات الإنسانية والصحية حول العالم، مشيرا إلى المنحة التي تلقاها المركز الوطني لطب الأطفال بقيمة 30 مليون دولار للإسهام في تأسيس مجمع الأبحاث والابتكارات في المركز.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ويوسف مانع العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للضيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مركز طب الأطفال في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا