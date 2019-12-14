محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مركز طب الأطفال في واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الدكتور كورت نيومان، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون وفرص تنميتها بين المركز ونظرائه في دولة الإمارات من المراكز والمؤسسات الطبية والجهات المعنية بالقطاع الصحي، وخاصة طب الأطفال في سبيل دعم جهود تطوير تقنيات الرعاية الصحية المبتكرة والأبحاث التي تعنى بصحة الطفل بجانب الارتقاء بمعايير الخدمات الصحية كافة المقدمة لهم.





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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الشراكة مع المؤسسات الطبية العالمية ومن بينها المركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن، خاصة أن نتائج الأبحاث وحلولها التي يتوصل إليها تسهم في تقدم البشرية وتقدم خدمات علاجية أفضل للأطفال.

وقدم الدكتور كورت نيومان شكره وتقديره للإسهامات التي تقدمها دولة الإمارات للحالات الإنسانية والصحية حول العالم، مشيرا إلى المنحة التي تلقاها المركز الوطني لطب الأطفال بقيمة 30 مليون دولار للإسهام في تأسيس مجمع الأبحاث والابتكارات في المركز.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ويوسف مانع العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للضيف.