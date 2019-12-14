العلماء يقرون: "الفطر السحري" آمن لعلاج الاكتئاب

كشف علماء بريطانيون عن أن الفطر المسمى "الفطر السحري" يمكن استخدامه بأمان لمحاربة الاكتئاب بدلاً من الطب التقليدي.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن جامعة "كينجز كوليدج" أن هذا النوع من الفطر يحتوي على عنصر نشط يسمى "سيلوسيبين" وليس له أي آثار سلبية على قوة الدماغ أو الوظيفة العاطفية.

وأوضح العلماء أن الفطر يعطي المصابين تأثيراً مهدئاً خاصة لهؤلاء الذين يعانون من الهلوسة والانفعال الزائد والحالات المزاجية المتغيرة.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن عنصر "سيلوسيبين" يمكن أن يساعد في علاج الاكتئاب المقاوم للعلاج التقليدي.

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وجرّب العلماء عنصر "سيلوسيبين" على ٨٩ متطوعا بالغا، وقارنوا آثار جرعات 10 ملجم و٢٥ ملجم من السيلوسيبين وعلاجاً بديلاً.

وأكدوا أنهم لم يجدوا أي آثار سلبية على الوظيفة المعرفية والعاطفية بين المتطوعين، وبدلاً من ذلك، عانوا من "تغييرات في الإدراك الحسي وتغيير الحالة المزاجية الإيجابية"، وهي آثار نموذجية للأدوية المخدرة.

وأوضح العلماء أن نتائج الدراسة مطمئنة سريريا وتدعم زيادة تطوير "سيلوسيبين" كعلاج للمرضى الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية التي لم تتحسن مع العلاج التقليدي.

وأشاروا إلى أنه إذا سارت التجارب المستقبلية بشكل جيد وأثبتت فاعليتها، فإنهم يأملون في طرح العلاج في السوق بحلول عام ٢٠٢٥ وتوفير الأمل لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب الشديد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن علماء من جامعة "فرجينيا كومنولث" الأمريكية أنهم كانوا يدرسون أيضا آثار الفطر السحري كعلاج للاكتئاب.

وتوصلوا إلى أن جرعة واحدة فقط من "السيلوسيبين" لها تأثيرات مضادة للاكتئاب في غضون ساعات، في المقابل، قد تستغرق مضادات الاكتئاب التقليدية وقتا أطول بكثير حتى يكون لها تأثير إيجابي لا يدوم طويلاً.