التهاب الشعب الهوائية.. 4 طرق للوقاية في الشتاء

التهاب الشعب الهوائية من أكثر الأمراض شيوعا في موسم الشتاء نتيجة للتقلبات الجوية والدخان والأتربة، الأمر الذي دفع الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية وأمراض الصدر لإطلاق حملة لتوعية شباب الأطباء بالعلاج الأمثل لأزمات الربو والحساسية والسدة الرئوية عند الكبار والأطفال.

وتهدف الحملة لتدشين قاعدة ومعايير يتبعها شباب الأطباء عند استقبالهم حالات منتكسة من الأزمات الصدرية في الطوارئ والرعاية المركزة ورفع كفاءتهم العلمية.

وقال دكتور محمد حنتيرة، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب طنطا شمال مصر، إن "التهاب الشعب الهوائية غالباً ما يبدأ بنزلة برد أو أنفلونزا ناتجة عن الفيروسات، وتنتشر العدوى بشكل كبير في الجهاز التنفسي وتحديداً في أنابيب الشعب الهوائية التي تنقل الهواء من وإلى الرئتين فتتحرك العدوى لأسفل إلى أنسجة الرئة، وقد يصل الأمر إلى التهاب رئوي".

وأوضح حنتيرة أنه على الرغم من صعوبة منع التهاب الشعب الهوائية الحاد أو المزمن، فإن هناك بعض الأشياء التي تقلل أعراضه وأضراره.

وقال الدكتور طارق صفوت، رئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية وأستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس المصرية، إن طرق الوقاية من التهاب الشعب الهوائية تتضمن الآتي:

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الابتعاد عن التدخين

إذا كنت شخصا غير مدخن فهذا أمر جيد لصحة الرئتين، أما إذا كنت مدخنا بالفعل، فلا بد من الإقلاع عن التدخين الذي يدمر الرئتين، كما يجب الانتباه للتدخين السلبي وهو الأشد خطورة على الصحة.





الابتعاد عن مهيجات الرئة

مثل الغبار والأبخرة وأي تلوث هوائي يمكن أن تتعرض له، وإذا حدث وتواجدت في مكان مليء بالغبار أو التلوث الهوائي، فيجب أن ترتدي قناعا يغطي الأنف والفم.





غسل اليدين

وكذلك النظافة بشكل عام للجسم والمنزل، فهذا يحد كثيراً من العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

لقاحا الأنفلونزا والالتهاب الرئوي

ونصح صفوت بضرورة الحصول على لقاح الأنفلونزا ولقاح الالتهاب الرئوي إذا أمكن، لضمان تقليل فرص الإصابة بأمراض الرئة في فصل الشتاء.



