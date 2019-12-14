شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مضادات الالتهاب تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة حديثة أن بعض العقاقير المضادة للالتهاب يمكنها الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، محذرة في الوقت نفسه من تناول تلك العقاقير بشكل متكرر دون توجيه من الطبيب.

قيمت الدراسة ما إذا كان استخدام الأدوية المضادة للالتهاب مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين يؤثر على احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وخضع للدراسة 3089 حالة على مدار 9 سنوات.

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أظهرت الدراسة وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» أن السيدات اللئي أبلغن باسخدامهن لعقاقير علاج الالتهاب كانت نسبة الإصابة لديهن أقل بنسبة 40%، بخلاف السيدات اللاتي اعتدن تناول الأسبرين، فرغم انتمائة لنفس فئة تلك العقاقير إلا أنه ليس له تأثير إيجابي في الحد من خطر الإصابة.

ولم يفسر الباحثون تحديدًا سبب مساهمة تلك الأدوية في الحد من الإصابة بسرطان الثدي، ولكنها تساعد في منع انقسام الخلايا بشكل مبدئي، حيث تبطئ نشاط إنزيم «سيكلوكسي جيني» المعروف بارتباط نشاطه بالخلايا السرطانية.

كانت دراسة أخرى أجريت على 3000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أن الأشخاص الذين كانوا أقل عرضة للإصابة كانوا يتناولون المسكات المضادة للالتهاب بانتظام.