تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الكريز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب عصير برتقال

1 x كيلو كريز (منزوع النواة)

1 x معلقة صغيرة عصير ليمون

½ x كوب سكر (أو حسب الرغبة) الطريقة: يغسل الكريز جيدا وينزع النواة ويقطع لأنصاف.

ثم يوضع فى إناء على النار مع عصير البرتقال والسكر ويترك حتى يغلى ثم نهدى النار.

ثم نضيف عصير الليمون ويترك الصوص على النار حتى ينضج الكريز ويسمك قوامة.

ثم يعبأ فى برطمان جاف نظيف يستخدم فى الكثير من الحلويات مثل التارت والتشيز كيك ويقدم مع الايس كريم والكريب بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراولة بالزبادى والبرتقال طريقة إعداد كاتو الفراولة بالكريز

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