المقادير 3 x كوب ايس كريم (فانيليا)

3 x كيس اوريو

2 x معلقة صغيرة سكر (أو حسب الرغبة)

2 x كوب حليب كامل الدسم الطريقة: فى الخلاط هنضرب الحليب مع السكر الأوريو مع ترك 5 حبات للتزيين.

هنصب الخليط فى أكواب التقديم وهنضيف بولات الأيس كريم على سطح الكوب.

هنزين الوجه بحبات الأوريو الباقية كاملة أو متكسرة ويقدم.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير حلو الخوخ بالايس كريم طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الاوريو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أوريو بالأيس كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.