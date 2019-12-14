تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب التلبينه

المقادير 1 x معلقة كبيرة تلبينه ((دقيق الشعير))

1 x رشة جنزبيل

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة عسل نحل الطريقة: هنسخن اللبن لمده 5 دقايق فى الكنكه.

هنوطى عليه و هنضيف التلبينه و العسل و نقلبهم لمده 3 دقايق.

هنصفى التلبينه فى كوب و هنرش الجنزبيل عليها وبكده تبقى جاهزة للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الجنزبيل طريقة إعداد وتحضير ستيك مشوي مع صوص الطماطم والجنزبيل

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