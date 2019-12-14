القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عود نعناع

4 x قطعة ثلج

3 x معلقة كبيرة عسل نحل

3 x عدد ليمونة

1 x كوب ماء

1 x عدد ماء فوار طبيعي (ساقع)

1 x عدد جنزبيل (فريش صغيرة) الطريقة: هنبشر الجنزبيل بالمبشرة و نغليه فى الكنكة 5 دقايق مع ربع كباية ميا.

هنصفى الجنزبيل فى كوب التقديم الكبير و نضيف له العسل و نقلبه كويس.

هنضيف عصير ليمونتين و نقلب.

هنقطع ليمونه شرائح و نشيل النعناع من الأعواد

هنضيف الثلج و شرائح الليمون و أوراق النعناع فى الكوب.

هنحط عصاية تقليب و نضيف الماء الفوار قبل التقديم على طول. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الجنزبيل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير ليمون بالنعناع والقشطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الجنزبيل الساقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.