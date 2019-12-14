تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير ليمون بالنعناع والقشطة

المقادير 3 x عدد نعناع (ورقات)

3 x عدد ليمونة

3 x معلقة كبيرة قشطة

2 x معلقة كبيرة سكر (يضبط حسب الرغبة)

2 x معلقة كبيرة كريمة خفق (بودرة)

2 x كوب ماء الطريقة: نقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط، ويقدم في كاسات. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرف علي 5 إستخدامات علاجية غير متوقعة للنعناع تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة

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