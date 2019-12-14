تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كابتشينو بالقشطة

المقادير 4 x معلقة صغيرة لبن بودرة

3 x معلقة صغيرة نسكافيه

2 x معلقة صغيرة سكر (او حسب الرغبة)

2 x كوب ماء (مغلي)

1 x معلقة كبيرة قشطة

1 x معلقة كبيرة كاكاو الطريقة: هنضع جميع المقادير في الخلاط الكهربائي ونضع الماء الساخن وتخلط ثم تقدم وتزين بالكاكاو . Advertisements قد يهمك أيضا: حلوى البسكويت بالنسكافيه والكريمة اللذيذة طريقة إعداد وتحضير البسكويت بالكاكاو لمناسبات أطفالكِ

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