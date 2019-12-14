تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شكلمة بالشيكولاتة

المقادير

1 x معلقة كبيرة نشا

1 x عدد بيضة (بياض فقط)

1 x كوب جوزهند (مبشور ناعم)

½ x كوب شيكولاتة (خام مبشورة)

0.33 x كوب سكر بودرة

الطريقة:

فى وعاء عميق ونظيف وجاف تماما نضع بياض البيضة ويخفق بالمضرب الكهربائى لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف بالتدريج السكر مع الخفق المستمر حتى يذوب السكر تماما و يغلظ القوام.

ثم نضيف النشا ونخفق.

ثم نضيف جوز الهند لخليط بياض البيض ونقلب بمعلقة حتى يتجانس الخليط.

نشكل الخليط على شكل كرات وترص فى صينية مفروشة بورق الزبد.

نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 160 لمدة ربع ساعة.

تترك كرات جوز الهند حتى تبرد تماما.

تذوب الشيكولاتة الخام فى حمام مائى.

ثم تغمس كرات جوز الهند فى الشيكولاتة المذابة وتترك حتى تتماسك الشيكولاتة ثانيا.

ترص فى طبق التقديم وبالهنا والشفا.

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