القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 x معلقة كبيرة نشا
1 x عدد بيضة (بياض فقط)
1 x كوب جوزهند (مبشور ناعم)
½ x كوب شيكولاتة (خام مبشورة)
0.33 x كوب سكر بودرة
الطريقة:
فى وعاء عميق ونظيف وجاف تماما نضع بياض البيضة ويخفق بالمضرب الكهربائى لمدة خمس دقائق.
ثم نضيف بالتدريج السكر مع الخفق المستمر حتى يذوب السكر تماما و يغلظ القوام.
ثم نضيف النشا ونخفق.
ثم نضيف جوز الهند لخليط بياض البيض ونقلب بمعلقة حتى يتجانس الخليط.
نشكل الخليط على شكل كرات وترص فى صينية مفروشة بورق الزبد.
نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 160 لمدة ربع ساعة.
تترك كرات جوز الهند حتى تبرد تماما.
تذوب الشيكولاتة الخام فى حمام مائى.
ثم تغمس كرات جوز الهند فى الشيكولاتة المذابة وتترك حتى تتماسك الشيكولاتة ثانيا.
ترص فى طبق التقديم وبالهنا والشفا.
قد يهمك أيضا:
طريقة إعداد وتحضير كيكة بندق و جبنة و شيكولاتة
طريقة إعداد وتحضير أرز باللبن مع صوص المشمش
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شكلمة بالشيكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.