تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات المكسرات والفواكة المجففة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x عدد مشمشية (مقطعة صغير)

6 x عدد برقوق مجفف (مقطع صغير)

3 x معلقة كبيرة عصير (تفاح)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x كوب شيكولاتة (مبشورة)

1 x رشة جنزبيل

½ x كوب زبيب

½ x كوب جوزهند

½ x كوب لوز (مقشر)

½ x كوب شيكولاتة (فارميسية)

¼ x كوب جوز

⅛ x كيلو مكسرات (محمصة ومفرومة) الطريقة: فى وعاء عميق نضع الزبيب والجوز والفواكة المجففة ورشة الجنزبيل وعصير التفاح وزيت الزيتون ونقلب جيدا ثم يغطوا ويتركوا جانبا مدة ساعة.

ثم فى حمام مائى على النار نعمل على إذابة الشيكولاتة.

ثم نضيف خليط المكسرات والفواكة المجففة للشيكولاتة ونقلب ثم نغطى الوعاء ونضعة فى الثلاجة حتى يتماسك.

ثم نعمل على تشيكل الخليط السابق على هيئة كرات متوسطة الحجم.

ثم نعمل على تقليب جزء من الكرات فى المكسرات المفرومة وجزء اخر فى جوز الهند وجزء اخر فى الشكولاتة الفارميسية ثم نضعها فى الثلاجة حتى تتماسك ثم تقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير عصير البرقوق تعرف علي طريقة تحضير وإعداد بقلاوة بالجوز والقرفة

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