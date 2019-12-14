تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريم باتسيير النسكافية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد صفار بيضة
3 x معلقة كبيرة نشا
2 x كوب لبن كامل الدسم
2 x معلقة كبيرة نسكافيه
1 x معلقة كبيرة زبدة
½ x كوب سكر
الطريقة:
في وعاء صغير نخفق السكر مع الصفار حتى يصبح القوام بلون فاتح وكريمي.
نضيف النشا الى الخليط ونواصل الخفق بالمضرب اليدوي.
نقوم بتسخين اللبن الحليب في كسرولة على النار ونضع النسكافيه ونقلب بمعلقة حتى يذوب النسكافيه جيدا في اللبن.
قبل ان يصل اللبن الى مرحلة الغليان نقوم برفعه من على النار ونسكب تلت كمية الحليب على خليط البيض والنشا ونقلب.
نعيد خليط البيض والسكر والنشا الى اللبن، ونرفع الخليط على نار هادئة ونقلب سريعا بواسطة مضرب يدوي حتى يتكاثف الخليط.
نسكب الخليط في وعاء وندعه يبرد حوالي خمس دقائق ثم نضيف الزبدة ونقلب جيدا، ونغطي الكريمة مباشرة على السطح بواسطة نايلون غذائي ونحفظة في الثلاجة ونستخدمة في حشو الكيكات والجاتوهات.
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