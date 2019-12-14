10 عبارات أخبري زوجك بها كل يوم لحياة زوجية سعيدة

تبحث الكثير من السيدات عن سر السعادة الزوجية، ولكن كيف يمكن تحقيقها، الأمر بسيط للغاية، كل ما عليك هو جعل زوجك على علم أنك تشعرين تجاهه بالحب والاحترام، ولتحقيق ذلك إليك بعض العبارات الرومانسية التي يمكنك التعبير من خلالها عن الحب والتقدير تجاه زوجك، تابعي القراءة معنا لمعرفة المزيد.

10 عبارات رومانسية أخبري زوجك بها كل يوم

1- التقدير

“أنت تقوم بعمل رائع بتوفير كل ما تحتاجه عائلتنا وأنا أقدر ذلك أكثر مما تعتقد”. دعي شريكك يعلم أنك تقدرين تماماً جميع الإنجازات التي يقوم بها.

2- أنا أحبك

مما لا شك فيه أن كلمة “أحبك” هي أحد أهم الأشياء التي عليك إخبار شريك حياتك بها كل يوم، إنه شيء يمكنك قوله بالكلمات أو بالأفعال، كل ما تحتاجينه هو التأكد أن شريك حياتك يعرف مدى حبك له.

3- أنت جذاب

على الرغم من أن الجاذبية البدنية ليست أهم جوانب العلاقة، إلا أنها لا تزال من الأشياء المهمة، يجب أن يعرف شريك حياتك أنك تجدينه جذاباً، أخبري زوجك أنه جذاب ومثير، والهدف هنا هو التوضيح أنك لا زلت بحاجة إليه.

4- أريد قضاء الوقت معك

دعي شريك حياتك يعرف انك تحبين قضاء المزيد من الوقت معه، فذلك الوقت الذي تقضينه معه يعد سبباً قوياً لنجاح العلاقة لذا دعي زوجك يعلم أن تخصصين وقتاً معيناً لقضائه معه.

5- اشتقت لك

يجب أن تخبري زوجك أنك تفتقدينه، دعيه يعلم أنه عندما لا تكونين معه فأنت بالتأكيد تلاحظين ذلك وأن غيابه يؤثر عليك.

6- الاحترام

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الاحترام هو أمر ضروري للغاية في العلاقة الزوجية، لذا عليك إعلام شريك حياتك أنك تحظين بقدر كبير من الإحترام له.

7- أنت المفضل لدي

ينبغي أن يشعر شريك حياتك بأنه أفضل صديق لديك، لذا أخبري زوجك أنه صديقك المفضل وأنك ترغبين في قضاء جميع وقتك معه فقط.

8- شكراً لك

كلمة “شكراً لك” يعتبرها الأشخاص أمراً ليس هاماً بالقدر الكافي، ولكن عليك التعبير عن الشكر بطرق عدة، فقط لتتأكدي أن زوجك يعلم ذلك جيداً.

9- كيف تشعر ؟

يجب أن تكوني مهتمة بشريك حياتك، عليك قضاء بعض الوقت كل يوم للتعرف على حالة زوجك وكيف تسير الأمور ، استفسري عن مشاعره، حتى لو كان يوماً عادياً بالنسبة له، وبالطبع تأكدي من السؤال عن حاله إذا شعرت أن شريك حياتك كان يمر بيوم سيئ.

10- أنت جيد جداً في..

ما هو الشيء الذي يتقنه زوجك بشدة؟ هل يعلم أنك تعرفين هذه الموهبة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فتأكدي من قول ذلك، أظهري التقدير إلى شريك حياتك وسوف يعود إليك ذلك التقدير في المقابل.

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