بعد وفاة حفيدى وزير التنمية كيف تحمى أطفالك من شاحن الهاتف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - أعلن امس والدى الطفلين هنا وسليم خالد سماحة حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق لمصر، عن وفاتهما فى الرياض نتيجة لماس كهربي بسبب شاحن الهاتف المحمول فى غرفة نومهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، نعي الطفلة هنا وأخيها سليم خالد سماحة.

وعلق خالد سماحة والد الطفلين على صفحة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ناعيا أبناءه ، قائلًا: "البقاء لله لله ما اعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله هنا خالد سماحة وسليم خالد سماحة".

وتابع الأب، أن صلاة الجنازة ستقام بمسجد مصطفى محمود الخميس ١٢-١٢ ظهرًا.

ففى إطار هذا السياق حذر احمد بشير ، خبير تكنولوجيا، من شواحن الهاتف المحمول، ووضع بعض المعايير منها..

1- عدم استخدام الهاتف المحمول وهو بالشاحن:

على كل مستخدمى للهاتف المحمول عدم استخدامه وهو بالشاحن عليهم تركه ، يكفي عمل بعض الأمور البسيطة.

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2- التحذير من شحن الهاتف المحمول بشكل زائد عن الحد:

لدى بعض العديد من الأشخاص، اعتقاد خاطئ بأن شحن الهاتف بشكل زائد عن الحد يجعل الهاتف يعمل بشكل جيد واطول وهذا غير صحيح، فالهواتف الذكية أصبحت أكثر ذكاءً فهي لا تدع الشحن الزائد يؤثر على أدائها، فالهاتف يفصل عنه التيار مجرد وصل البطارية لـ 100%.

3- ارتفاع حرارة الهاتف:

يشتكي بعض المستخدمين من سخونة الهاتف أثناء وضعه في الشاحن ليلًا، فهذا الأمر يدعى للقلق بالفعل، ويمثل كارثة، فارتفاع حرارة الهاتف قد يؤدي إلى تلف البطارية، وهو من الأمر الذي يجب ملاحظتها بغض النظر عن وقت شحن الهاتف.

4- تجنب شحن الهاتف في "الجراب"

من الأمور الضارة بالهاتف هو شحن وهو بـ"جراب" بلاستيكي أو مطاطي، لذلك يجب بإخراج الهاتف من حافظته عند شحنه طوال الليل، فالحافظة قد تمنع تفريغ الحرارة الناجمة عن الشحن وتقلل أداء الهاتف، مما يجعله عرضة لحدوث انفجار او ماس كهربئ