ساموا تمدد الطوارئ جراء تفشي الحصبة

مددت جزيرة ساموا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، السبت، حالة الطوارئ نتيجة تفشٍ لمرض الحصبة أودى بحياة 72 شخصا، معظمهم أطفال.

وقالت ساموا إنها ستمد حالة الطوارئ إلى 29 ديسمبر/كانون الأول بعدما وصل عدد حالات الإصابة بالحصبة إلى 5154 حالة منذ بدء تفشي المرض في أكتوبر/تشرين الأول.

ويبلغ عدد سكان ساموا 200 ألف نسمة، وبدأت حالات الإصابة تظهر بأعداد كبيرة خلال 2019 في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، وهي مركز للسفر من وإلى جزر جنوب المحيط الهادئ.

ومعظم من توفوا في ساموا بسبب المرض شديد العدوى أطفال دون سن الرابعة، ومعدل التطعيم في الجزيرة منخفض بشدة عن البلدان المجاورة لها، لكن بعد حملة تطعيم إلزامية، قالت حكومة ساموا إنه جرى تطعيم نحو 93% من مستحقي التطعيم بلقاح ضد الحصبة.

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وأعلنت نيوزيلندا تخصيص مليون دولار نيوزيلندي (640700 دولار) للمساعدة في مكافحة المرض بمنطقة المحيط الهادئ.

وقال ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، أثناء الإعلان عن خطة تمويل حملة التطعيم: "الوقاية عن طريق التطعيم هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتجنب المرض والطوارئ الصحية باهظة التكاليف".

وتقضي الخطة بتطعيم الأطفال دون سن الرابعة والأمهات بعد الولادة وأسرهن، وسيتم توجيه التمويل إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية تحدثت عن وفاة الأطفال سريعا بسبب مرض الحصبة الذي يمكن الوقاية منه بالتطعيم واصفة الأمر بأنه "فشل جماعي" في حماية الأطفال الأضعف في العالم.

وأضافت أن الحصبة أصابت 10 ملايين شخص في 2018 وأودت بحياة 140 ألفا معظمهم أطفال.