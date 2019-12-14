تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر التونة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x عدد شريحة جبنة شيدر

6 x عدد بصل أخضر (مفروم)

6 x كوب دقيق ذرة

6 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

6 x عدد خبز (كايزر)

2 x معلقة كبيرة شبت

1 x معلقة صغيرة مستردة

1 x علبة تونة

1 x عدد بيضة

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x كوب بقسماط مطحون الطريقة:

نقوم بوضع التونة فى طبق عميق ونضيف إليها المسطردة ودقيق الذرة ونقلبهم جيدا ثم نضيف الفلفل الاسود.

نضيف البيض والبصل الاخضر المفروم ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها.

نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة الحجم ثم نضغط عليها لتأخذ شكل البرجر المعتاد.

نقوم بإذابة الزبدة فى طاسة ونضيف اليها كرات البرجر ونتركها لمدة 10 دقائق الى 12 دقيقة وتقلب علي الجانبين او حتى تنضج تماما.

نقوم برفع البرجر من علي النار ونضعهم على الخبز ونضع عليها شرائح الجبن الشيدر او الخس او حسب الرغبة و بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير اللبنة بالشبت والفلفل لفطور خفيف وصحي تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كفتة التونة

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