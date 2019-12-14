تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش البرجر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
5 x عدد خبز (كيزر)
2 x عدد طماطم (مقطعة شرائح)
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x كيلو لحمة مفرومة
1 x كوب كاتشب
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة
1 x عدد خس
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x كوب مايونيز
1 x عدد بيضة
1 x كوب زيت قلي
1 x معلقة صغيرة خردل
الطريقة:
نضع اللحم والبيض والبصل والملح والفلفل في وعاء.
نعجن الخليط باليد ونشكل دوائر حسب حجم خبز الهامبرجر.
نسوى دوائر لحم الهامبرجر فى قليل من الزيت (5 دقائق لكل وجه).
نضع اللحم في خبر الهامبرجر ثم نضيف الكاتشاب والخردل والمايونيز وحلقات الطماطم والبصل وشرائح الخس.
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