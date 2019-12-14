5 خطوات رائعة لخلق علاقة حميمة رائعة بين الزوجين

هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند القيام بالعلاقة الحميمة خاصة وأن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها وتؤثر على الحالة المزاجية لكلا الزوجين ، لذا يجب عليكي اتخاذ بعض الخطوات اللازمة والتجهيزات التي تجعل من العلاقة الحميمة بينكما مناسبة جداً ،لذا فعليكي اتباع بعض الخطوات اللازمة لخلق علاقة حميمة رائعة ولكن كيف هذا ما سنتناوله بالتفصيل .

خطوات لخلق علاقة حميمة رائعة :

1-حاولي قدر استطاعتك من الأجهزة الإلكترونية في غرفة نومك، فهي ليست ملتقى لتجميع الأجهزة الإلكترونية، التلفاز والبلاي ستيشن والهاتف وما شابهها، جميعها تشتت إثارتك وتؤثر على استمتاعك وزوجك بالجماع، بل وتملأ غرفتك بالطاقة السلبية.

2-لابد من اختيار السرير المريح ذا المقاس المناسب لجعل العلاقة الحميمة أكثر روعة، فإذا كنتِ تمارسين الجماع وأنتِ قلقة من السقوط من أعلى السرير فذهنك سيصبح مشتتًا وليس مهيئًا للاستمتاع.

3-تخلصي من الفوضى في أرجاء المنزل وخاصة غرفة النوم لتحظي بعلاقة حميمية رائعة فمن شأن كل هذه الأشياء أن تشتت انتباهك وزوجك في أثناء الجماع.

4-مارسي أوضعاً حميمياً غير تقليدية في كل مرة لزيادة الإثارة في علاقتك الحميمة، ولكن أيضًا عليكِ معرفة ما يفضله زوجك وما تفضلينه أنتِ ويناسب مكان الجماع.

5-هيئي جوا رومانسياً في غرفتك، فالإضاءة الخاطئة واستخدام غرفة النوم كوحدة تخزين وعدم تهويتها جيدًا، كل ذلك يقلل استمتاعك بالعلاقة الحميمة للنصف وأكثر.

كيف تجعلي علاقتك الحميمية أكثر متعة :

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1-قوما بممارسة العلاقة الحميمة في أماكن جديدة مثل غرفة المعيشة أو تمتعا بحمام دافئ معًا. إن استطعتما استقطاع ليلة والسفر معًا وترك الأبناء مع الجدين فهذا جيد. يستطع المكان الجديد يستطيع نقل إحساس المغامرة والاختلاف.

2-لا يمكن إهمال عنصر المداعبة أبدا، حتى وإن بدا الزوج على كامل الاستعداد لبدء العلاقة فإن المداعبة قادرة على إثارته بصورة أكبر، وقد وجدت الاستفتاءات الأخيرة التي أجريت أن الرجال يجدون المداعبة من أكثر الأمور المثيرة والضرورية قبل بدء العلاقة لهذا لا تهملي هذه الخطوة.

3-يعتبر المساج من كلمات السر التي يعشقها أغلب الرجال، قومي بتجهيز الغرفة من حيث الإضاءة الخافتة المناسبة، ويمكن شراء زيوت التدليك اللازمة وهي تباع في كل محلات العناية بالبشرة والكريمات، اختاري النوع المناسب للاسترخاء وغالبا ما يكون مزيجا من النعناع والأعشاب الأخرى القادرة على تهدئة الأعصاب، أخبري زوجك بأنه مدعو لجلسة مساج مجانية.

4-أما الزوجة الخجولة تحرري من خجلك مع زوجك في العلاقة الحميمة عن طريق إهدائه رباط للعين، اجعليه يغمض عينيه ثم اربطيهما برفق، واتركي لخياله العنان بعد ذلك في عدم توقع حركاتك الحميمة التالية، كوني أنتِ المتحكمة في العلاقة هذه المرة وافعلي ما يحلو لكِ وله، وثقي في أنه سيستمتع بهذه اللعبة وسيطلب تكرارها.

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