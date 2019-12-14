تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش دجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد رغيف عيش فينو

3 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة أوراق الكرفس (مفروم)

2 x عدد صدور دجاج مخلية (مسلوقة)

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x جرام مشروم (مقطع ضغير) الطريقة: فى طاسة على النار نضع الزبد والزيت والبصل ونقلب حتى يصفر لونة.

نضيف المشروم المقطع ونقلب.

ننثر الدقيق فوق المشروم ونقلب جيدا حتى يتحمص الدقيق.

نضيف اللبن ويتبل بالملح والفلفل ونقلب حتى يسمك الخليط ثم يرفع من على النار.

نحضر طاسة غير قابلة للإلتصاق وتدهن بالزيت ونضعها على النار ونتركها لتسخن جدا.

نضع شرائح الدجاج المسلوقة على الطاسة وتقلب ونتركها حتى تأخذ لون ذهبى .

نحضر الخبز الفينو ويشق نضع معلقة من خليط المشروم ونوزعها على الخبز ثم نضع قطعة من الدجاج ثم ينثر فوقها أوراق الكرفس.ويقدم بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: علماء يُعدِّدون فوائد "الكرفس" لعلاج ضغط الدم المُرتفع تعرفي طريقة إعداد وتحضير شوربة البروكلي بالكريمة والمشروم

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