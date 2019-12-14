تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش التركى

المقادير

4 x شريحة عيش توست

4 x شريحة جبنة جودة

4 x شريحة تركي مدخن

2 x معلقة كبيرة جبنة كريمي

2 x عدد بيضة (طازجة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

فى وعاء عميق نضع البيض ويتبل بالملح والفلفل ونخلطهم جيدا.

نحضر طاسة غير قابلة للإلتصاق وتدهن بالزيت ونضعها على النار حتى تسخن ثم نصب البيض ونتركة حتى يتماسك ثم يقلب على الوجه الآخر حتى ينضج ثم يرفع من على النار و يقطع شرائح.

فى طاسة على النار نضع معلقة من الزبد ونتركها حتى تذوب ثم نضع شرائح التوست ونتركها حتى تحمر ثم تقلب لتحمر من على الوجه الآخر.

نحضر شريحة من التوست وتدهن بالجبن الكريمى ونضع فوقة شريحة من الجبن الجودة ثم قطعة من الاومليت ثم شرحيتين من التركى أو حسب الرغبة, ثم شريحة من البيض ثم الجبن ثم نضع شريحة من العبش التوست.

ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مدة خمس دقائق أو لحين ان يحمص الخبز وتسيح الجبن.

نضع الساندويتش فى طبق التقديم ويقدم مع سلطة.. بالهنا والشفا

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جبنة كريمي

المقادير 10 x عدد عيش توست 5 x عدد شريحة جبنة شيدر 3 x عدد بيضة 1 x كوب زيت ذرة (للتحمير) 1 x رشة فلفل اسود مطحون 1 x رشة ملح 1 x مكعب زبدة (صغير حسب الحاجة)