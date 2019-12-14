تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قالب مكرونة بالبيض والسوسيس

المقادير

8 x عدد سوسيس (مقطع)

7 x عدد بيضة (طازجة)

3 x معلقة كبيرة ريحان (مفروم)

3 x عدد عيدان كرفس (مفروم)

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x كيس مكرونة (مسلوقة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع صغير)

1 x كوب جبنة بارميزان

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة زعتر مجفف

¼ x كوب كريمة لبّاني

¼ x كيلو مشروم

الطريقة:

فى وعاء به كمية كافية من الماء المغلى مع معلقة من الملح نسلق المكرونة نصف سلقة لمدة 6 دقائق تقريبا ثم تصفى .

ثم فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف الثوم ونقلب ثم السوسيس ثم الفلفل الألوان ثم الكرفس ثم المشروم ونقلب حتى يذبلوا ثم يرفعوا من على النار.

فى وعاء عميق نضع البيض والكريمة والريحان المفروم والملح والفلفل والزعتر ونخفق جيدا.

فى صينية مدهونة بالزبد نضع المكرونة ثم خليط الخضر ثم يصب فوقهم خليط البيض وينثر فوقهم الجبن.

توضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة أو لحين ان ينضج البيض وتأخذ لون ذهبى.

تترك حتى تهدأ ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

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